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Глава Ингушетии принял участие в акции «Большой этнографический диктант»

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Махмуд-Али Калиматов принял участие в акции «Большой этнографический диктант-2023», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта напомнил, что мероприятие проходит под лозунгом «Народов много — страна одна».

«Это очень символичное название. Знания об истории, культуре, традициях других народов делает нас ближе и понятнее друг другу, служит объединяющим фактором. Да, мы разные, но мы россияне, граждане одной страны. Мы многие годы росли и воспитывались в одном социокультурном пространстве, и у нас во многом схожее мировоззрение, общие ценности и понятия о добре и зле», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

«Каждый народ внес определенный вклад в развитие и укрепление нашего государства, и мы всегда гордились нашей великой страной, сегодня гордимся тем, что мы россияне, и наша сила в единстве. Поэтому «Большой этнографический диктант» — это, в первую очередь, экзамен на нашу готовность узнавать друг друга и налаживать крепкие ментальные связи», — добавил Глава региона.

Отметим, что сегодня в тронном зале 100-метровой башни Согласия в Магасе диктант написали депутаты парламента региона, представители органов власти и национальных культурных общин.

Итоги акции будут подведены 12 декабря ко Дню Конституции России.

Напомним, идея проекта родилась в Удмуртии, впервые акция прошла в 2016 году.

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