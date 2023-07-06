Глава Ингушетии принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета России

В мероприятии под руководством министра внутренних дел страны Владимира Колокольцева в режиме видеосвязи приняли участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, руководитель МВД по региону Михаил Коробкин, вице-премьер Эсет Бокова, руководителем аппарата антинаркотической комиссии республики Игорь Антонов и другие должностные лица.

«Только в прошлом году количество принятых Роскомнадзором решений о блокировке ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, возросло на 20%. В итоге закрыт доступ к 83 тыс. сайтов и отдельных интернет-страниц. Практически в два раза увеличилось число пресеченных органами внутренних дел правонарушений, связанных с пропагандой запрещенных веществ», — сообщил Колокольцев.

Было отмечено, что наиболее незащищенной категорией и основным потребителем информационных продуктов, производимых социальными сетями и другими медиаресурсами, являются дети и подростки, легко попадающие под агрессивное агитационное воздействие.

«С осени прошлого года нами совместно с заинтересованными органами полностью удален противоправный контент с 17 таких медиаресурсов. Аудитория каждого из них составляет от 150 тыс. до четырех миллионов пользователей», — отметил министр.

По его мнению, действующих в настоящее время санкций за распространение запрещенных сведений недостаточно и требуется внесение соответствующих изменений в законодательство.

Колокольцев сообщил, что на завершающей стадии находится исполнение поручения Президента России об установлении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети Интернет. Пакет соответствующих законопроектов одобрен Государственной Думой в первом чтении.

В то же время глава ведомства подчеркнул, что наряду с запретительными мерами необходимо существенно увеличить объем контента, направленного на неприятие наркотиков и укрепление традиционных ценностей, пропагандировать здоровый образ жизни, связанный с физкультурой и спортом.

Также участники заседания обсудили импортозамещение, для обеспечения нужд всех участников процесса противодействия незаконному обороту наркотиков. В первую очередь это касается оснащения медицинских учреждений, различных экспертных подразделений лабораторным оборудованием для диагностики употребления запрещенных веществ и их идентификации. Другое направление связано с производством наркосодержащих лекарств для лечения серьезных хронических заболеваний.

В ходе заседания его участники также проанализировали результаты мониторинга наркоситуации в стране. Было отмечено, что в минувшем году в целом она оставалась стабильной, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.