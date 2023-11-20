Власть

Глава Ингушетии принял участие в заседании совета глав субъектов России при МИД страны

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Находящийся с рабочей поездкой в Москве, Глава республики Махмуд-Али Калиматов принял участие в 41-м заседании совета глав субъектов России при МИД страны, под руководством министра иностранных дел государства Сергея Лаврова.

«Для Ингушетии участие в совете является хорошей возможностью реализовать различные идеи и программы республики по развитию международного сотрудничества. Внес предложения по ряду проектов в рамках взаимодействия с Белоруссией и Грузией», — сообщил руководитель субъекта.

Он напомнил, что сегодня туризм продолжает оставаться наилучшим эффективным социально-культурным явлением в сфере диалога культур, коммуникативного общения народов. В начале весны комитет по туризму республики подписал соглашение о сотрудничестве с национальным агентством по туризму Белоруссии. В настоящее время разработан совместный туристический маршрут вдоль Кавказского хребта. Для его реализации решается вопрос по налаживанию прямого транспортного авиасообщения между Ингушетией и Белоруссией.

«Этот проект будет содействовать расширению участия России в международных туристических обменах, способствовать укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей», — считает Махмуд-Али Калиматов.

«В рамках развития международного сотрудничества также рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией. Наша республика намерена и дальше активно развивать взаимодействие с соседними государствами», — добавил Глава региона, сообщает его пресс-служба.

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