Глава Ингушетии принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»

«Сегодня мы сажаем деревья в честь наших ребят-участников специальной военной операции. Они находятся на передовой, отстаивая интересы нашей родины России, нашей республики. Здесь, где мы сажаем деревья, появится красивый сквер. Поэтому хочу, чтобы сегодня мы с вами постарались, чтобы в будущем наши дети могли гулять здесь, вспоминая героев своей страны. Ингушетия всеми возможными способами оказывает материальную поддержку бойцам, но не менее важна и моральная, такая, которая будет идти от сердца. И я думаю, что все мы сюда пришли по зову сердца», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

В рамках акции «Сохраним лес» было высажено 500 саженцев клена, липы, ясеня.

«Это — светолюбивые деревья, которые могут расти практически на любой почве. Участниками экологического мероприятия стали депутаты Народного собрания, муниципалитеты, студенты ИНГУ, ученики школ, экоактивисты, общественные организации, сотрудники Минприроды Ингушетии, «Движение первых», фонд «Защитники Отечества», юнармейцы. Помимо этого, участие в акции принял участник спецоперации Джабраил Евлоев», — добавили в пресс-службе.

Махмуд-Али Калиматов, говоря о важности проведения экологической акции «Сохраним лес», отметил, что деревья важно сажать не только для экологии, но и для самих людей.

«Деревья — это тень в жаркий летний день, это то, что делает наш воздух чище, спасает наши реки. Я считаю, что этому вопросу мы должны уделять еще больше внимания. У нас есть Сунженский хребет, который можно засадить деревьями. И тогда уже через 20 лет там будет густой хороший лес. А что такое лес? Это флора и фауна. Там будут обитать различные птицы, животные. Чем больше деревьев, тем благоприятнее климат. А климат меняется. Так что эта акция действительно полезная. При этом я предлагаю каждому жителю начать, в первую очередь, со своего двора, заменяя, например, бетон на деревья. Это не только красиво, но и несет за собой практическую пользу», — подчеркнул Глава региона.

Напомним, Всероссийская акция по восстановлению лесов «Сохраним лес» реализуется в Ингушетии с 2019 года. За четыре года в рамках этой экологической инициативы было высажено около 10 тысяч деревьев. Более 6 тысяч человек, включая представителей власти, волонтеров, студентов, школьников и неравнодушных жителей региона, приняли участие.