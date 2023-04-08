Глава Ингушетии призвал жителей региона принять участие в конкурсе «Лидеры России»

В своем Telegram-канале он написал, что это отличная площадка для выявления перспективных кадров, для их профессионального и карьерного роста. Здесь есть здоровая конкуренция между лучшими из лучших. Участникам приходится преодолевать довольно серьезные трудности и решать сложные задачи. Но тот, кто дошел до финала, получит хороший старт в будущее.

«Предлагаю нашей молодежи обязательно принять участие в этом конкурсе, попробовать реализоваться на высоком уровне. Вы получите очень полезный опыт, который вам впоследствии пригодится. Ну, а потенциал финалистов будет использован нами в целях развития региона. Я верю, что у нас есть ребята, которые смогут на достойном уровне представить Ингушетию в этом конкурсе», — отметил Калиматов.

Глава напомнил, что организатор конкурса — президентская платформа «Россия — страна возможностей». Для каждого потока участников готовят образовательные программы, которые развивают их компетенции, помогают по-новому взглянуть на свою профессиональную сферу. С финалистами и победителями конкурса работают наставники — лучшие управленцы страны.

«Всем, кто примет решение стать участником конкурса, я искренне желаю добиться успеха. Пусть это станет началом вашего профессионального и карьерного роста», — добавил руководитель субъекта.

Между тем сообщается, что за первые сутки, прошедшие с открытия регистрации на конкурс управленцев «Лидеры России» организаторы получили 17,5 тысяч заявок.

Мероприятие проводится с 2017 года по поручению Президента Владимира Путина и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тыс. заявок со всех регионов страны. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов — грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще — карьерные консультации и сопровождение. Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая текущего года.