Глава Ингушетии призвал жителей в оставшиеся дни активно голосовать за объекты благоустройства

«Несколько дней остается у жителей Ингушетии, чтобы сделать выбор в пользу того или иного объекта благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Радует, что население республики проявляет значительный интерес к выбору общественных пространств», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Глава считает, что стимулом для людей стало наглядное преображение территорий, за которые они голосовали в 2021 и 2022 годах.

«Проект помогает муниципалитетам решать вопросы, связанные с развитием города или села, на которые у них не хватает бюджетных средств. И считаю, что этот нацпроект является для глав администраций большим подспорьем. Хочу поблагодарить жителей Сунжи, Назрани, Малгобека, Карабулака, Малгобекского района за проявленную активность в голосовании и призываю последовать их примеру всех остальных жителей республики», — отметил руководитель субъекта.

Ранее в правительстве региона напомнили, что в этом году в республике благоустраиваются 22 общественные территории на более 138,2 млн рублей. Они были отобраны по итогам рейтингового онлайн-голосования на федеральной платформе Минстроя России za. gorodsreda. ru.

Голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024-м, как и в минувшем году, стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая включительно. Представлены 53 объекта, из которых жителям необходимо выбрать 39. Из установленного для Ингушетии показателя по сбору голосов в количестве 53 тысяч, набрано уже более 52 тыс.