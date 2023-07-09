Инвестиции

Глава Ингушетии рассказал о привлечении инвестиций в республику

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов в интервью корреспонденту ГТРК «Ингушетия» — филиала ВГТРК — рассказал о привлечении инвестиций в субъект федерации. 

«Рассказал о предстоящих планах и проектах по развитию региона. О крупных инвесторах, которые их будут реализовывать в Ингушетии в ближайшее время. Один из них — Микаил Гуцериев, который не нуждается в представлении. О нем знает весь мир. То есть все очень серьезно и надолго», — отметил Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, на ГТРК работают опытные корреспонденты, а руководство телевидения хорошо чувствует актуальную повестку. Они профессионально и качественно делают свою работу.

«Хотелось бы, чтобы наши жители научились смотреть шире и понимать, какие перспективы ждут Ингушетию, если мы сможем привлечь в республику еще других бизнесменов такого уровня», — подчеркнул Глава.

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