Глава Ингушетии считает, что энергии и бодрости пожилых людей можно позавидовать

«Люди солидного возраста, с Днем мудрости вас, вашим «профессиональным» праздником! Вашей энергии и бодрости позавидуют многие. Пусть жизнь продолжает вас радовать в окружении заботливых детей и внуков. Не болейте и продолжайте радовать нас своим обществом», — отметил Махмуд-Али Калиматов сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Отметим, что по итогам 2022 года средняя продолжительность жизни в России увеличилась почти до 73 лет. По данным Росстата, это рекордный показатель за последние 30 лет.

Среди регионов России лидером по показателю продолжительности жизни остается Ингушетия — 80,5 лет.

Напомним, 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, провозгласившую 1 октября Международным днем пожилых людей.