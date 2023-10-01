Глава Ингушетии считает, что энергии и бодрости пожилых людей можно позавидовать
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил представителей старшего поколения с Международным Днем пожилого человека.
«Люди солидного возраста, с Днем мудрости вас, вашим «профессиональным» праздником! Вашей энергии и бодрости позавидуют многие. Пусть жизнь продолжает вас радовать в окружении заботливых детей и внуков. Не болейте и продолжайте радовать нас своим обществом», — отметил Махмуд-Али Калиматов сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.
Отметим, что по итогам 2022 года средняя продолжительность жизни в России увеличилась почти до 73 лет. По данным Росстата, это рекордный показатель за последние 30 лет.
Среди регионов России лидером по показателю продолжительности жизни остается Ингушетия — 80,5 лет.
Напомним, 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, провозгласившую 1 октября Международным днем пожилых людей.