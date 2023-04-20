«Мы в очередной раз встречаем этот щедрый праздник с чувством духовного удовлетворения и радости от совершенных нами добрых деяний, проявленных щедрости и милости, оказанной помощи и внимания своим родным, близким и всем нуждающимся, искренне верим, что все наши благие дела будут приняты Всевышним», — говорится в обращении.

Калиматов напомнил, что в течение благословенного месяца Рамадан в республике проводилось много акций в поддержку малоимущих, сирот, одиноких и больных людей, всех, кто испытывал материальные трудности, кто нуждался в помощи. В благотворительной деятельности активно участвовали инициативные граждане, волонтеры, общественные организации и благотворительные фонды.⠀

«Я искренне желаю, чтобы Всевышний принял наш пост, наши добрые дела и поступки, чтобы наши молитвы, дуа, намазы, ифтары и все виды садака еще больше укрепили нашу веру и искреннюю любовь к Аллаху и Его Посланнику Мухаммаду (да благословит Его и приветствует Аллах)!», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Дорогие братья и сестры! Хьамсара вежарий, йижарий! Примите мои искренние поздравления с праздником Ид аль-Фитр — Мархаш! Ваши милосердие, щедрость, чуткое и внимательное отношение к людям заслуживают глубокого уважения. Спасибо всем, кто творил добро. Здоровья вам всем, благополучия каждой семье, мира и процветания нашей республике и всем мусульманам нашей Великой страны. Да пребудут с нами благословение и милость Аллаха!», — добавил Глава Ингушетии.