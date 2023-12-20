Выборы

Глава Ингушетии встретился с инициативной группой по поддержке самовыдвижения Владимира Путина

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Махмуд-Али Калиматов встретился с членами инициативной группы избирателей по поддержке самовыдвижения Владимира Путина на выборах Президента России в будущем году, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«На них возложена почетная миссия от имени Ингушетии выразить нашему главе государства Владимиру Путину поддержку в его решении участвовать в президентских выборах 2024 года в качестве самовыдвиженца. Уровень этой поддержки среди наших жителей очень высокий», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он отметил, что ингушский народ всегда делал безошибочный выбор, очень взвешенно подходил к судьбоносным для него решениям. Поэтому нет сомнений, что на протяжении всего предвыборного периода люди будут последовательны в своих действиях.

«Обсудил с участниками встречи предстоящую работу по организации и проведению президентских выборов, а также текущие вопросы», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, выборы Президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.

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