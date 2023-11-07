Глава Ингушетии встретился с новым руководителем Росреестра по республике

«Должность ответственная. Опыт работы в этой области у вас большой, поэтому хотел бы, чтобы вы внимательно вникли в работу. Вы юрист по образованию, полагаю, с юридическими аспектами вы хорошо ознакомлены», — отметил руководитель субъекта.

Андрей Борисов отметил, что за небольшой срок нахождения в должности наметил приоритетные вопросы, по которым уже ведется работа в области государственного земельного надзора, выявления нарушений по самозахвату земель и другое.

Махмуд-Али Калиматов поручил новому руководителю Росреестра по региону уделить первоочередное внимание государственному земельному надзору для обеспечения взаимодействий и оперативного решения возникающих вопросов.

Он пожелал Андрею Борисову успехов и отметил важность осуществления качественной работы, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.