Глава Ингушетии встретился с новым руководителем Росреестра по республике
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел рабочую встречу с новым руководителем федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике Андреем Борисовым.
«Должность ответственная. Опыт работы в этой области у вас большой, поэтому хотел бы, чтобы вы внимательно вникли в работу. Вы юрист по образованию, полагаю, с юридическими аспектами вы хорошо ознакомлены», — отметил руководитель субъекта.
Андрей Борисов отметил, что за небольшой срок нахождения в должности наметил приоритетные вопросы, по которым уже ведется работа в области государственного земельного надзора, выявления нарушений по самозахвату земель и другое.
Махмуд-Али Калиматов поручил новому руководителю Росреестра по региону уделить первоочередное внимание государственному земельному надзору для обеспечения взаимодействий и оперативного решения возникающих вопросов.
Он пожелал Андрею Борисову успехов и отметил важность осуществления качественной работы, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.