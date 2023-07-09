Армия

Глава Ингушетии встретился с офицерами из республики — участниками СВО

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов встретился с офицерами военных и силовых ведомств России, несущих службу в различных регионах страны. Мероприятие проходило во дворце культуры города Сунжи при участии представителей органов исполнительной, законодательной властей и силовых ведомств.

«Встретился с мужественными, благородными, сильными духом, преданными Отечеству воинами — ингушскими офицерами, несущими службу в различных регионах страны. Считаю, что каждый из них достоин своих знаменитых предков, на разных исторических этапах героически защищавших нашу страну. И сегодня ингушские воины продолжают эту миссию. Многие из них — участники СВО. И это вызывает дополнительную гордость за наших доблестных мужчин», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что в Российской армии в настоящее время служат порядка 500 ингушей. Немало парней из Ингушетии ежегодно поступают на военную службу по контракту и достойно представляют республику.

«Еще около 100 курсантов из нашей республики учатся в высших военных образовательных учреждениях Министерства обороны России. Я постоянно отслеживаю, как проходит служба уроженцев Ингушетии. Приятно, что наши земляки достойно справляются с непростыми задачами, возложенными на них», — отметил Гаава.

«Сменяются поколения, проходят десятилетия, но вот уже более двух с половиной столетий ингуши были и остаются хорошими воинами и верными сынами Отечества», — добавил Калиматов.

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