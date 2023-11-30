Глава Ингушетии встретился с руководителем департамента регионального взаимодействия «Движения первых»

«Ингушское отделение «Движения первых» — одно из самых сильных не только в СКФО, но и во всей стране. Такую высокую оценку дала сегодня руководитель департамента регионального взаимодействия Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ксения Янова», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Махмуд-Али Калиматов считает, что благодаря работе «Движения первых» подрастающее поколение активно привлекается к общественной деятельности.

«Мы помогаем правильно расставить жизненные приоритеты, рассказываем о наших героях, об исторических событиях и о том, как живет и чем гордится наша страна. «Движение первых» открывает для детей и подростков возможность к самореализации. Уверен, что участие в движении станет хорошей школой жизни для многих поколений», — подчеркнул Глава.

Ксения Янова отметила, что далеко не во всех регионах у движения есть такая поддержка власти, как в Ингушетии.

«Я уже побывала во многих регионах и заметила, что только там, где есть поддержка и, самое главное, понимание со стороны правительства и Главы, «Движение первых» существует должным образом, ему легко дышится. Только в таких субъектах есть действительно вовлеченные дети с горящими глазами», — подчеркнула она, добавив, что республика единственный субъект Федерации, где состоялось уже четыре координационных совета, а это полностью соответствует протоколу.