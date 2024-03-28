Более 22 тыс. детей в Ингушетии вовлечено в «Движение первых»

«Региональное отделение движения по итогам работы 2023 года заняло лидирующую позицию наравне с Республикой Татарстан и Оренбургской областью. Отмечена высокая активность региона в части реализации программы грантовой поддержки: в текущем году подано 27 заявок. Это в четыре раза больше в сравнении с прошлым», — отметил в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, одним из приоритетных для региона является проект «Хранители истории», реализуемый в рамках направления «Патриотизм и историческая память «Служи Отечеству». В нем примут участие порядка 1 тыс. юных жителей субъекта.

«Отрадно, что у нас в республике такая творческая молодежь. Благодарю всех за проделываемую работу. Сегодня учащиеся пробуют себя в различных направлениях, включая социальные, культурные, спортивные и другие проекты. Так держать, ребята! С уверенностью могу сказать: будущее нашей республики в надежных руках», — подчеркнул руководитель субъекта.