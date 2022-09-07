Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибшего на Украине Мурада Евлоева

«Сегодня родные хоронят Евлоева Мурада Вахаевича, погибшего в ходе спецоперации на территории Украины. Ему было 22 года. Искренне соболезную родным и близким Мурада Евлоева. Его смерть — невосполнимая утрата не только для семьи, но и для армии, для страны, для республики», — сообщил Калиматов в своем Телеграм-канале.

«Соболезную... Я до конца верил, что он жив.... Не могу сейчас собраться с мыслями, но скажу: это самый отважный солдат, который шел в бой не боясь ничего. Всегда говорил и подбадривал всех, что все будет хорошо. С улыбкой поддерживал меня», — написал родным бывший командир Мурада Евлоева, который сам был ранен и лежал в госпитале.

Дала гешт долда! Дала къахетам болба!