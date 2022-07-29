Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших на Украине росгвардейцев

«В Ингушетию пришли печальные известия — в ходе военной спецоперации на Украине погибли трое ингушских росгвардейцев. Еще 19 ребят ранило», — сообщил Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что «тяжело получать такие вести. Но, к огромному сожалению, подобные потери неизбежны в зоне спецоперации».

«Искренне сочувствую и соболезную родным и близким погибших сотрудников органов правопорядка — 24-летнего Адама Дошоклаева из села Троицкое, 27-летнего Джамурзы Яндиева из села Инарки Малгобекского района и Ибрагима Патиева из села Куртат Пригородного района», — написал руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что руководство характеризует погибших, как смелых и ответственных бойцов Росгвардии.

«Они вместе с тысячами военнослужащих из других регионов России встали на защиту интересов своей Родины, выполняя сложные и опасные задачи, проявили героизм и мужество в деле служения нашему Отечеству.

Будут приняты все необходимые меры, чтобы их семьи ни в чем не нуждались», — подчеркнул Калиматов.