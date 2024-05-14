В Ингушетии умер заслуженный эколог России Борис Баркинхоев 

«Вся его жизнь была посвящена благородной миссии — охране природы. Борис Умат-Гиреевич был истинным защитником окружающей среды, чья работа оставила неизгладимый след в истории экологической службы Ингушетии и всей страны», — отметил собеседник издания.

В Минприроды региона напомнили, что Борис Баркинхоев, как главный государственный инспектор по охране окружающей среды, стоял на страже экологического благополучия республики, принимая активное участие в разработке и реализации природоохранных программ. Его опыт и профессионализм стали основой создания министерства экологии в Ингушетии, которое он возглавлял на протяжении нескольких лет.

Республика потеряла не только выдающегося специалиста, но и человека с большим сердцем, для которого забота о природе была делом всей жизни.

В правительстве и Минприроды выразили соболезнования родным и близким эколога.

Отметим, что большую роль Борис Баркинхоев сыграл в открытии в 2000 году сотого в России государственного природного заповедника «Эрзи» на территории Джейрахского района республики.

Дала гешт долда!