Двух участников СВО похоронили в Ингушетии

Выразить соболезнования родным и близким бойцов приехали первый заместитель премьер-министра региона Магомед Евлоев, представители исполнительной власти, депутаты Народного собрания.

«Это огромная утрата для республики. Наши военнослужащие героически защищали Родину, отдали жизнь отстаивая безопасность нашего государства. Алихан и Султан являются примером истинного патриотизма, стойкости, мужества и самоотверженности. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед ними», — отметил Магомед Евлоев.

По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова семьям погибших оказана материальная помощь.

Вице-премьере заверил их, что со стороны региональных властей они получат необходимую поддержку в решении тех или иных вопросов.

Дала гешт долда!