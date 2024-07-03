Двух участников СВО похоронили в Ингушетии

В городе Сунжа и сельском поселении Плиево Назрановского района похоронили двух участников специальной военной операции — Султана Хашагульгова и Алихана Горчханова, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.
Выразить соболезнования родным и близким бойцов приехали первый заместитель премьер-министра региона Магомед Евлоев, представители исполнительной власти, депутаты Народного собрания.
«Это огромная утрата для республики. Наши военнослужащие героически защищали Родину, отдали жизнь отстаивая безопасность нашего государства. Алихан и Султан являются примером истинного патриотизма, стойкости, мужества и самоотверженности. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед ними», — отметил Магомед Евлоев.
По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова семьям погибших оказана материальная помощь.
Вице-премьере заверил их, что со стороны региональных властей они получат необходимую поддержку в решении тех или иных вопросов.
Дала гешт долда!