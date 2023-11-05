Глава Ингушетии выразил соболезнования родным режиссера Ратмира Льянова и тренера Руслана Чапанова

«За эти два дня этот мир покинули два выдающихся человека: известный режиссер-документалист Ратмир Льянов и талантливый тренер, воспитавший плеяду чемпионов мира и Олимпиады, Руслан Чапанов. Оба эти человека внесли неоценимый вклад в развитие республики. Они оба были горячими патриотами своего народа, своей Родины», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что, когда уходят из жизни такие люди, это становится невосполнимой утратой для всех.

«Но, они оставили после себя важное наследие. Фильмы Ратмира Льянова, рассказывающие о сложной судьбе ингушского народа, и выдающиеся спортсмены-боксеры, воспитанные Русланом Чапановым, являются достоянием ингушского народа и образцами для профессионального роста молодежи. Огромное спасибо им за их самоотверженный труд и гражданскую позицию», — подчеркнул руководитель субъекта.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 4 и 5 ноября скончались первый министр информации и печати республики, автор фильма «Салам алейкум, ингуши!» Ратмир Мухарбекович Льянов и основоположник школы бокса региона Руслан Эдальгиреевич Чапанов, тренер чемпионов мира и Олимпийских игр Умара Джаниева, Ахмеда Котиева, Рахима Чахкиева и других выдающихся спортсменов.