Глава Ингушетии взял на личный контроль оказание медпомощи детям-инвалидам
Махмуд-Али Калиматов взял на личный контроль оказание медицинской помощи детям-инвалидам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.
Во время встречи в общественной приемной партии «Единая Россия» с руководителем регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Залиной Костоевой, женщина рассказала Главе о проблемах, с которыми сталкивается организация, которая курирует 1 784 ребенка с ОВЗ.
«В частности, речь идет о стоматологическом кабинете, к которому прикреплены дети организации. Он единственный и не всегда работает. Это недопустимо», — возмутился руководитель субъекта.
Махмуд-Али Калиматов поручил Минздраву региона внести изменения в график приема врачей. «Особенным детям важна оперативность и доступность медицинских услуг. Им показано лечение на специальных условиях, они не должны оставаться наедине со своей проблемой и уж тем более длительное время ждать», — заявил он.
Министерству здравоохранения республики поручено также предоставить детальную информацию по всем категориям инвалидов и другим маломобильным группам населения в части доступности медицинских услуг и выявить проблемы, с которыми сталкиваются семьи.
«Все прозвучавшие обращения взял под личный контроль», — добавил Глава региона.