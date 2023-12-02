Глава Ингушетии взял на личный контроль оказание медпомощи детям-инвалидам

Во время встречи в общественной приемной партии «Единая Россия» с руководителем регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Залиной Костоевой, женщина рассказала Главе о проблемах, с которыми сталкивается организация, которая курирует 1 784 ребенка с ОВЗ.

«В частности, речь идет о стоматологическом кабинете, к которому прикреплены дети организации. Он единственный и не всегда работает. Это недопустимо», — возмутился руководитель субъекта.

Махмуд-Али Калиматов поручил Минздраву региона внести изменения в график приема врачей. «Особенным детям важна оперативность и доступность медицинских услуг. Им показано лечение на специальных условиях, они не должны оставаться наедине со своей проблемой и уж тем более длительное время ждать», — заявил он.

Министерству здравоохранения республики поручено также предоставить детальную информацию по всем категориям инвалидов и другим маломобильным группам населения в части доступности медицинских услуг и выявить проблемы, с которыми сталкиваются семьи.

«Все прозвучавшие обращения взял под личный контроль», — добавил Глава региона.