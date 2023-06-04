Глава Карачаево-Черкесии поздравил руководителя и народ Ингушетии с Днем республики

«Прекрасный регион с богатой историей, культурой и традициями. Но главное достояние — это люди. Добрые, гостеприимные, отзывчивые и трудолюбивые, жители Ингушетии вносят бесценный вклад в развитие родной республики и всей России. Об этом говорят их достижения в самых разных сферах: медицина, сельское хозяйство, образование, промышленность, спорт, культура и так далее», — написал Рашид Темрезов в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что для Карачаево-Черкесии Ингушетия была и остается братской республикой, «с которой нас объединяет добрая, крепкая и долгая дружба. Уверен, так будет и впредь».

«От себя лично и от всего многонационального народа Карачаево-Черкесии поздравляю коллегу Калиматова Махмуд-Али Макшариповича и всех жителей Ингушетии с этим славным днем. Процветания и новых успехов вашей замечательной земле. Пусть в каждом доме живут мир, благополучие и счастье!», — подчеркнул Глава КЧР.

Напомним, 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят закон об образовании Ингушетии в составе России.