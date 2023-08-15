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Глава Малгобекского района Ингушетии ознакомился с ходом строительства школы в селе Южное

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Глава администрации Малгобекского района Абдулхамид Костоев проверил ход возведения новой школы на 320 ученических мест в сельском поселении Южное.

Как сообщили «Ингушетии» в муниципалитете района, в настоящее время завершено строительство цокольного, а также перекрытие первого этажа. В двухэтажном здании предусмотрены современные учебные классы, спортивный и актовый залы с современным оборудованием, библиотека, пищевой блок и столовая

«В селе до сих была только одна школа, и то старая, новая же разгрузит старое учебное заведение и будет полностью готова встречать учеников в 2024 году», — поделился глава администрации Аблулхамид Костоев.

Напомним, что строительство школы ведется в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

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