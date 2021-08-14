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Глава Минобороны досрочно присвоил олимпийскому чемпиону из Ингушетии звание старшего лейтенанта

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Министр обороны России Сергей Шойгу присвоил досрочное воинское звание старшего лейтенанта олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Мусе Евлоеву. Об этом сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Поздравляю тебя, Муса, с присвоением нового звания! Желаю в дальнейшем все новых и новых продвижений по службе, новых побед. Оставайтесь таким же целеустремленным, мужественным и уверенным в себе», — пишет Калиматов.

Как сообщала газета «Ингушетия», уроженец Ингушетии Муса Евлоев на Олимпийских играх в Токио выиграл золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг, победив в финале олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении (5:1).

В честь его победы в тот день в небе над Магасом прогремел салют.

11 августа указом Владимира Путина Евлоев удостоен ордена Дружбы. Церемония чествования золотого медалиста пройдет в Ингушетии 15 августа во второй половине дня.

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