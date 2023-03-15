Глава МВД по Ингушетии поздравил коллег с 30-летием образования органов внутренних дел республики
Руководитель министерства внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин поздравил коллег с 30-летием образования органов внутренних дел республики, сообщает пресс-служба МВД по региону.
«Во все времена полицейские проявляли профессионализм и верность служебному долгу. Даже в самое трудное время стражи правопорядка Ингушетии достойно несли службу, находясь на переднем крае борьбы с преступностью», — отметил Коробкин.
По его словам, огромная заслуга в успехах принадлежит ветеранам органов внутренних дел, стоявшим у истоков становления министерства и передающим сегодня свой богатый опыт молодому поколению сотрудников.
«От себя лично и руководства МВД по Республике Ингушетия желаю действующим полицейским и ветеранам службы долгих лет жизни, крепкого здоровья и успехов во всех благих начинаниях», — подчеркнул глава МВД.
Ветеранов и коллег также поздравили руководитель Общественного совета при МВД по республике Муса Гадиев и председатель Совета ветеранов Магомедсали Котиев.
Напомним, 15 марта 1993 года был издан указ первого Президента Ингушетии Руслана Аушева о создании МВД республики.
За 30 лет, оберегая покой жителей региона, при исполнении служебного долга погибло более 400 сотрудников республиканского министерства внутренних дел.