Глава МВД по Ингушетии поздравил коллег с 305-летием образования российской полиции

В своем обращении он напомнил, что исполняется 305 лет со дня образования полиции в России. Появившись более трех веков назад, еще до Российской империи, полиция, носившая в разные эпохи существования страны различные наименования, уже четвертое столетие стоит на страже мира и покоя граждан, обеспечивая безопасность и правопорядок.

«Поколения стражей правопорядка, достойно исполнив свой долг, ушли в вечность. Сегодня, приняв эстафету от них, на благо Родины и народа работаем мы. Полицейские (милиционеры) Ингушетии всегда были органичной частью российской полиции и, шагая в едином строю с коллегами, успешно преодолевали все испытания, обеспечивая, в пределах своей компетенции, нередко ценой своей жизни, соблюдение прав и свобод общества и каждого гражданина», — отметил Михаил Коробкин.

В праздничный день от себя лично и от имени руководства МВД России по республике министр поздравил всех полицейских региона, находящихся в строю и ветеранов службы, пребывающих на заслуженном отдыхе, пожелав долгих лет активной жизни, крепкого здоровья, успехов и удачи во всех благих начинаниях.

Напомним, 5 июня (25 июня по старому стилю) 1718 года император Петр I издал указ, которым учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера — главы полицмейстерской канцелярии. Ему также был выдан документ с должностными инструкциями под названием «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру». В нем описывалась программа деятельности полиции и ее роль в государстве. С этого момента полиция стала официальным правоохранительным органом.

В 2018 году приказом министра внутренних дел России Владимира Колокольцева 5 июня было объявлено Днем образования российской полиции. Для правоохранительных органов этот год был особенно значимым, ведь с момента подписания указа Петра I прошло 300 лет, пишут «Известия».