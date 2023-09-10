Выборы

Глава совета депутатов Сунженского района проголосовал в отдаленном селе Даттых

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Председатель Сунженского районного совета депутатов Магомед Евлоев принял участие в муниципальных выборах, он проголосовал на избирательном участке № 813 в возрождаемом сельском поселении Даттых.

«От нас всех, от нашего выбора зависит дальнейшее развитие нашей республики. Давайте будем ответственными за свой выбор, за свою родину. Призываю вас проявить активную позицию и принять участие в таком важном общественно-политическом событии», — отметил Магомед Евлоев.

В ходе голосования в Сунженском районе выберут 104 депутата.

Напомним, что избирательные участки будут работать до 20:00 мск.

После появления 18-километровой асфальтированной дороги «Нестеровская — Алкун — Таргим — Чми», связывающей приграничное с Чечней село с федеральной трассой «Кавказ», в покинутый в нестабильные 1990-е годы прошлого века Даттых начали возвращаться люди.

Там восстановили электро-, газо- и водоснабжение с установкой накопителя воды на 100 кубометров, в 200-летнем поселении появился ДК, в скором времени построят и ФАП, земельные участки для этих целей выделены в удобном месте.

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