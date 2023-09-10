Глава совета депутатов Сунженского района проголосовал в отдаленном селе Даттых

«От нас всех, от нашего выбора зависит дальнейшее развитие нашей республики. Давайте будем ответственными за свой выбор, за свою родину. Призываю вас проявить активную позицию и принять участие в таком важном общественно-политическом событии», — отметил Магомед Евлоев.

В ходе голосования в Сунженском районе выберут 104 депутата.

Напомним, что избирательные участки будут работать до 20:00 мск.

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