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Главе Ингушетии представили нового руководителя ОФСИН по республике Сергея Меньшова

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Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову представили нового руководителя ОФСИН России по республике Сергея Меньшова.

Мероприятие прошло в режиме видеосвязи. Директор ФСИН России Аркадий Гостев отметил, что Меньшов с февраля текущего года исполнял обязанности начальника отдела Федеральной службы исполнения наказаний по региону, успев за это время познакомиться с личным составом аппарата и подведомственных учреждений, изучить их работу.

«Сергей Сергеевич — достойный офицер, прошедший серьезный путь на службе Отечеству. В уголовно-исполнительной системе он работает с 1994 года. Уверен, что его опыт поможет совершенствовать деятельность ОФСИН России по Ингушетии, улучшить условия для реализации исправительных мер, прав заключенных и безопасности персонала специальных учреждений», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Руководитель субъекта пожелал начальнику структурного подразделения успехов на занимаемой должности.

В ходе совещания также стороны обсудили вопросы взаимодействия органов исполнительной власти субъекта и пенитенциарной структуры, развития сети исправительных учреждений, создания условий для организации системы исправительных работ, а также обеспечение осужденных к принудительному труду занятостью на предприятиях региона.

Сергей Сергеевич Меньшов родился 21 апреля 1972 года. Службу в уголовно-исполнительной системе начал с 1994 года, занимал различные руководящие должности. С 2021 года работал заместителем начальника межрегионального учебного центра по подготовке сотрудников отделов специального назначения УФСИН России по Краснодарскому краю.

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