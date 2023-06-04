Главный праздничный концерт ко Дню Ингушетии начался в Сунже

Разделить радость с местными жителями и поздравить их с праздником прибыли Глава региона Махмуд-Али Калиматов, спикер парламента Магомет Тумгоев, сенаторы от Ингушетии Белан Хамчиев, Мухарбек Барахоев, депутат Госдумы Муслим Татриев, делегации из республик СКФО, представители культуры, известные художники, керамист, график, художник-реставратор, краевед, издатель, куратор выставок Воробьева (Андрианова) Анна Владимировна.

Праздничное настроение многочисленным зрителям дарят хореографические, эстрадные исполнители и рок-коллективы.

Открывая мероприятие, ведущие отметили, что самый молодой субъект России — Ингушетия находится в расцвете сил и энергии. Подтверждением этому служат новые предприятия, дороги и школы, детсады, Дома культуры, клумбы и тротуары.

Праздник открыл знаменитый государственный ансамбль народного танца «Ингушетия».

Первый гость, который выступил со своим музыкальным подарком, — это госансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей». Он считается уникальным творческим коллективом, использующим синтез различных музыкальных направлений и стилей, при этом не нарушающим природу и целостность народной песни. Художественный руководитель ансамбля — Народный артист России, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, Лауреат государственных премий — Аслан Касимович Нехай.

С праздником сунженцев и гостей поздравил государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас».

Организаторы постарались отойти от стандарта официальной программы и разнообразить ее для зрителей, пригласив талантливые коллективы из братских республик. В программу включили номера таких эстрадных жанров, как рок, фолк и этно. После викторины на сцену пригласили группу «NiceMen» из Дагестана. В их исполнении прозвучали как известные многим хиты, так и авторские композиции.

Праздничный концерт продолжила группа «DANGER BLOCK» из Чеченской Республики. Музыкальный десерт включал и выступление вокально-инструментальной группы «Just free».

Напомним, местом проведения главного торжества в честь Дня Ингушетии стала центральная площадь перед ДК в Сунже.

Сегодня здесь открыли первую в регионе художественную галерею, а накануне стартовал мотосезон с участием северокавказских байкеров. На стадионе прошли состязания по стрельбе из лука.