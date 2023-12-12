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Главу Джейрахского района Ингушетии поощрили за достигнутые успехи в охране госграницы

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Главу администрации Джейрахского района Ахмеда Льянова Пограничное управление ФСБ России по республике наградило грамотой за достигнутые успехи в защите и охране государственной границы.

Кроме того, как сообщили газете «Ингушетия», ему была выражена благодарность за активное участие в организации и руководстве добровольными народными дружинами Джейрахского района и вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации.

Отмечается, что пограничники в горной части республики несут свою службу, а жители района активно вовлечены в деятельность стражей рубежей Родины, и поэтому часто проводят различные совместные мероприятия.

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