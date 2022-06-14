Главы Ингушетии и КБР договорились о сотрудничестве в области сельского хозяйства

«Стороны обсудили реализацию совместных проектов, а также перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства. В частности, речь шла о птицеводстве и создании производственных площадок по переработке птицеводческой продукции, развитии племенного животноводства в части обмена племенным материалом», — сказал собеседник.

По его словам, главы регионов говорили также об обмене опытом по выращиванию саженцев многолетних насаждений и организации производства по глубокой переработке плодоовощной продукции.

«Одним из направлений сотрудничества республик станет подготовка и повышение квалификации специалистов для легкой и пищевой промышленности Ингушетии в профильных учреждениях образования Кабардино-Балкарии. Укрепление межрегиональных связей возможно и по линии социального блока через проведение совместных мероприятий, в том числе в области спорта, культуры и образования», — добавили в пресс-службе.

Затронутые в ходе встречи темы будут проработаны с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в контексте развития всего Северо-Кавказского федерального округа.