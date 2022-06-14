Сельское хозяйство

Главы Ингушетии и КБР договорились о сотрудничестве в области сельского хозяйства

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Махмуд-Али Калиматов и Казбек Коков (слева направо)

Вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства стали основными темами двусторонней встречи Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым, который посетил КБР с рабочим визитом, сообщили газете «Ингушетия» во вторник, 14 июня, в пресс-службе администрации Главы и правительства РИ.

«Стороны обсудили реализацию совместных проектов, а также перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства. В частности, речь шла о птицеводстве и создании производственных площадок по переработке птицеводческой продукции, развитии племенного животноводства в части обмена племенным материалом», — сказал собеседник.

По его словам, главы регионов говорили также об обмене опытом по выращиванию саженцев многолетних насаждений и организации производства по глубокой переработке плодоовощной продукции.

«Одним из направлений сотрудничества республик станет подготовка и повышение квалификации специалистов для легкой и пищевой промышленности Ингушетии в профильных учреждениях образования Кабардино-Балкарии. Укрепление межрегиональных связей возможно и по линии социального блока через проведение совместных мероприятий, в том числе в области спорта, культуры и образования», — добавили в пресс-службе.

Затронутые в ходе встречи темы будут проработаны с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в контексте развития всего Северо-Кавказского федерального округа.

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