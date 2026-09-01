В горах Ингушетии прошел туристический слет сотрудников УИС

Отмечается, что в этом году за лидерство боролись три сборные: исправительный центр «Дикая дивизия», СИЗО «Аьрзи» и уголовно-исполнительная инспекция «Ангушт». С первых минут мероприятия задался тон дружеского соперничества: участники разбили полевые лагеря, развели костры и приступили к приготовлению походных блюд. Время у огня позволило коллегам пообщаться в неформальной обстановке: ветераны делились опытом с молодежью, укрепляя преемственность поколений.

Соревновательная программа оказалась насыщенной и разноплановой. Помимо дегустации кулинарных шедевров, участникам предстояло показать себя в поднятии гири, стрельбе из лука, интеллектуальных викторинах, в нормативах по сборке и разборке автомата. Испытания требовали не только силы, но и смекалки, также умения работать в связке.

По итогам всех этапов кубок победителя завоевала команда «Дикая дивизия». Серебро досталось коллективу следственного изолятора «Аьрзи». Однако сами участники подчеркнули: наибольшую ценность представляет не столько программа, сколько сплочение коллектива, укрепление взаимовыручки и шанс сменить обстановку, отдохнув от службы.

В региональном ведомстве отмечают, что спортивный туризм стал доброй традицией. Подобные выезды помогают поддерживать физическую форму сотрудников, прививать здоровый образ жизни и формировать позитивный моральный климат в подразделениях.