Гол футболиста Магомеда Оздоева признан лучшим у греческого клуба ПАОК в декабре

По информации портала ingfootball, в той игре Магомед при счете 4:0 после подачи с углового забил красивым ударом головой в падении в районе 11-метровой отметки. Он отправил мяч точно в дальний угол ворот соперника, забив таким образом свой пятый мяч в национальном первенстве.

Отмечается, что на лучший гол декабря претендовал и второй гол Магомеда, забитый им в декабре в ворота финского ХИК (4:2) на групповом этапе Лиги конференций.