Футбол

Гол футболиста Магомеда Оздоева признан лучшим у греческого клуба ПАОК в декабре

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Гол ингушского футболиста Магомеда Оздоева в матче 15-го тура чемпионата Греции против «Кифисиаса» (6:0) признан лучшим голом клуба ПАОК в декабре текущего года.

По информации портала ingfootball, в той игре Магомед при счете 4:0 после подачи с углового забил красивым ударом головой в падении в районе 11-метровой отметки. Он отправил мяч точно в дальний угол ворот соперника, забив таким образом свой пятый мяч в национальном первенстве.

Отмечается, что на лучший гол декабря претендовал и второй гол Магомеда, забитый им в декабре в ворота финского ХИК (4:2) на групповом этапе Лиги конференций.

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