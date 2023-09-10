Голосование в Сунже и Сунженском районе Ингушетии идет в штатном режиме

«Все десять избирательных участков в городе открыты в 08:00 мск. УИКи работают в штатном режиме. Настроение у наших избирателей приподнятое, с утра приходят самые активные граждане, желающие проголосовать в числе первых на муниципальных выборах. Ожидаем высокую явку», — сказал газете «Ингушетия» руководитель ТИК Сунжи.

По его информации, в Сунже проживают свыше 21 тыс. избирателей. Подали документы для участия в кампании четыре партии — ВПП «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и КПРФ. В связи с недостающими документами коммунистам было отказано в регистрации. В итоге на выборы выдвинуты три партии. У них 38 кандидатов. 25 от «Единой России», 6 представителей ЛДПР и 7 от «Справедливой России».

В ходе голосования на муниципальных выборах сунженцам предстоит выбрать 20 депутатов в городской совет.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Сунженского района, на территории муниципального образования с 8 утра открыт 18 избирательных участков.

«На всех участках идет голосование. Явка с утра хорошая, 10% избирателей уже проголосовали на выборах. Избиратели сельских поселений Сунженского района выберут 104 депутата в райсовет», — рассказали в пресс-службе.

В декабре 2016 года Глава Ингушетии подписал закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа. Сунжа стала пятым городом в республике после Магаса, Назрани, Малгобека и Карабулака.