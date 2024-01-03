Город воинской славы Малгобек Ингушетии был освобожден от фашистов 81 год назад

Историки отмечают, что битва за город нефтяников, в которой погибло 120 тыс. красноармейцев, сыграла огромную роль в ходе Великой Отечественной войны. Именно этот успех не позволил осуществиться планам фашистов по захвату Кавказа.

Расположение Малгобека на подступах к Грозному с его нефтяными запасами и на пути в Баку делало его важным стратегическим объектом, обязательным к завоеванию. Ожесточенные бои начались в сентябре 1942 года. По различным данным город 14 раз переходил из рук в руки. Жители участвовали в обороне наравне с бойцами Красной Армии — рыли окопы, делали укрепления.

К Малгобеку из-под Новороссийска была переброшена моторизованная дивизия СС «Викинг», но переломить ход сражения фашистам не удалось. Более того, эта битва не позволила захватчикам перебросить войска под Сталинград.

В октябре 2007 года указом Президента России Владимира Путина Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы».