Гостем «Полдника с художником» в музее ИЗО Ингушетии станет Хож-Ахмед Имагожев
В Государственном музее изобразительных искусств региона продолжается проект «Полдник с художником».
Как рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков, запись второй передачи, гостем которой станет народный художник республики Хож-Ахмед Имагожев, состоится 22 марта.
Будучи не только художником, но и автором научных публикаций по ингушской этнографии, он расскажет участникам программы о своем творчестве, а также об истории народа.
Напомним, телевизионный проект «Полдник с художником» музей ИЗО осуществляет совместно с НТРК «Ингушетия».