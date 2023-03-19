Гостем «Полдника с художником» в музее ИЗО Ингушетии станет Хож-Ахмед Имагожев

Как рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков, запись второй передачи, гостем которой станет народный художник республики Хож-Ахмед Имагожев, состоится 22 марта.

Будучи не только художником, но и автором научных публикаций по ингушской этнографии, он расскажет участникам программы о своем творчестве, а также об истории народа.

Напомним, телевизионный проект «Полдник с художником» музей ИЗО осуществляет совместно с НТРК «Ингушетия».