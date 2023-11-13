Криминал

Грузовик с древесиной ценной породы задержали в Ингушетии

0

В Сунженском районе республики правоохранители задержали грузовик с древесиной ценной породы, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.

Сотрудники ППС остановили в сельском поселении Мужичи на автодороге «Чми — Нестеровское — Таргим» автомашину КамАЗ, на котором перевозились бревна, предположительно, породы «бук». При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности QR-кода на груз.

Автомашина доставлена на штрафстоянку ООО «Прогресс» в городе Сунжа, проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии снизилось количество жалоб жителей на страховые компании
В селе Верхние Ачалуки Ингушетии до конца года откроется новая школа
Часть Назрани останется без воды из-за аварии на трубопроводе
Хищения электроэнергии на 104 млн рублей пресекли в Ингушетии
Юные ингушские спортсмены стали призёрами соревнований по дзюдо в Минеральных Водах
Ингушский спортсмен Адам Мархиев стал чемпионом Латвии по футболу
Ингушский спортсмен Рустам Талдиев завоевал золото на чемпионате мира по самбо в Армении
Два представителя Ингушетии стали победителями конкурса «Лидеры России» в СКФО
На службу в армию из Назрани уже отправились 12 новобранцев
Представитель Коммолодежи Ингушетии принял участие во всероссийской конференции
Ингушский борец Адам Гагиев завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях

Главное

Яндекс.Метрика

 