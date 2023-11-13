Грузовик с древесиной ценной породы задержали в Ингушетии
В Сунженском районе республики правоохранители задержали грузовик с древесиной ценной породы, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.
Сотрудники ППС остановили в сельском поселении Мужичи на автодороге «Чми — Нестеровское — Таргим» автомашину КамАЗ, на котором перевозились бревна, предположительно, породы «бук». При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности QR-кода на груз.
Автомашина доставлена на штрафстоянку ООО «Прогресс» в городе Сунжа, проводится проверка.