Грузовик с древесиной ценной породы задержали в Ингушетии

Сотрудники ППС остановили в сельском поселении Мужичи на автодороге «Чми — Нестеровское — Таргим» автомашину КамАЗ, на котором перевозились бревна, предположительно, породы «бук». При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности QR-кода на груз.

Автомашина доставлена на штрафстоянку ООО «Прогресс» в городе Сунжа, проводится проверка.