Культура

Худрук Государственной филармонии Ингушетии удостоен премии правительства России

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Михаил Мишустин и Илья Петренко на церемонии вручения премии в области культуры

Худрук Государственной филармонии Ингушетии имени Ахмета Хамхоева Илья Петренко удостоен премии правительства России за 2022 год в области культуры.

Как сообщается на сайте кабинета министров страны, лауреатом премии художественный руководитель и главный дирижер Государственной филармонии Илья Викторович Петренко стал за проект по созданию первого профессионального оркестра народных инструментов в Ингушетии и национальной вокально- инструментальной программы «Бека пандар, ека оаз» («Играй гармонь, звучи мой голос»).

«Мы встречаемся в преддверии вашего профессионального праздника, который ежегодно отмечаем 25 марта. Искренне поздравляю вас, ваших коллег, всех тех, кто причастен к миру творчества, кто создает произведения живописи, литературы, музыкального, театрального и кинематографического искусства, кто сохраняет памятники архитектуры и привносит в нашу жизнь красоту, обогащает ее и духовно, и эстетически», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин, обращаясь к лауреатам.

Он поблагодарил их за труд, талант, душевные силы и знания.

Как ранее сообщала «Ингушетия», состоявшийся в июле 2019 года во Дворце культуры Назрани концерт артистов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева стал своеобразным экзаменом вновь воссозданных коллективов учреждения.

В программу мероприятия под названием «Бека пандар — ека оаз» вошли шедевры национальной фольклорной музыки в исполнении воссозданного ансамбля народных инструментов, дуэта, трио и квартетов. Оценить работу артистов смогли не только профессионалы, но и простые граждане, неравнодушные к народной музыке, радеющие за сохранение ингушского фольклора.

Премия правительства России в области культуры учреждена 1 февраля 2022 года. Ежегодно присуждается 7 премий в размере 3 млн рублей каждая.

Ранее отдельно присуждались премии за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры, премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, премии «Душа России» за вклад в развитие народного творчества и премии имени Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.

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