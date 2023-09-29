Тхэквандо

Ибрагим Евлоев из Ингушетии стал бронзовым призером чемпионата России по тхэквондо

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Ингушский спортсмен Ибрагим Евлоев стал бронзовым призёром чемпионата России по тхэквондо — 2023 среди взрослых в столице Республики Адыгея.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Евлоев выступал в олимпийской весовой категории до 58 кг. Его тренер — Ахмед Комурзоев.

Отмечается, что соревнования в спортивном комплексе «Якуб Коблев» собрали более 400 единоборцев из 49 регионов России.

«Для Ибрагима бронзовая награда — хороший результат, потому что он провел поединки достойно», — подчеркнул наставник спортсмена.

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