Ибрагим Евлоев из Ингушетии стал бронзовым призером чемпионата России по тхэквондо

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Евлоев выступал в олимпийской весовой категории до 58 кг. Его тренер — Ахмед Комурзоев.

Отмечается, что соревнования в спортивном комплексе «Якуб Коблев» собрали более 400 единоборцев из 49 регионов России.

«Для Ибрагима бронзовая награда — хороший результат, потому что он провел поединки достойно», — подчеркнул наставник спортсмена.