Ибрагим Евлоев из Ингушетии стал бронзовым призером чемпионата России по тхэквондо
Ингушский спортсмен Ибрагим Евлоев стал бронзовым призёром чемпионата России по тхэквондо — 2023 среди взрослых в столице Республики Адыгея.
По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Евлоев выступал в олимпийской весовой категории до 58 кг. Его тренер — Ахмед Комурзоев.
Отмечается, что соревнования в спортивном комплексе «Якуб Коблев» собрали более 400 единоборцев из 49 регионов России.
«Для Ибрагима бронзовая награда — хороший результат, потому что он провел поединки достойно», — подчеркнул наставник спортсмена.