Ибрагим Евлоев стал бронзовым призером международного турнира по тхэквондо в Стамбуле

Как сообщили нашей газете в пресс-службе клуба, спортсмен выступал в категории до 58 кг. Собеседник нашего издания отметил, что по итогам соревнований Евлоев получил право выступить на чемпионате Европы.

6-й турнир на Кубок Всемирной федерации тхэквондо в европейском регионе стартовал в турецком Стамбуле 15 сентября и завершится сегодня. На протяжении двух дней будут разыграны 16 комплектов наград — в восьми весовых категориях у мужчин и столько же у женщин.