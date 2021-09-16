Тхэквандо

Ибрагим Евлоев стал бронзовым призером международного турнира по тхэквондо в Стамбуле

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Ингушский боец Ибрагим Евлоев, представляющий спортивный клуб «Чингиз», завоевал бронзовую награду проходящего в эти дни в Турции международного турнира класса G-1 на Кубок президента WT-Европа. Победителем в весе стал представитель Испании, серебряная медаль досталась спортсмену из Греции.

Как сообщили нашей газете в пресс-службе клуба, спортсмен выступал в категории до 58 кг. Собеседник нашего издания отметил, что по итогам соревнований Евлоев получил право выступить на чемпионате Европы.

6-й турнир на Кубок Всемирной федерации тхэквондо в европейском регионе стартовал в турецком Стамбуле 15 сентября и завершится сегодня. На протяжении двух дней будут разыграны 16 комплектов наград — в восьми весовых категориях у мужчин и столько же у женщин.

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