Ибрагим Евлоев стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга по тхэквондо

По информации собеседника нашего издания, спортсмен выступал в категории до 58 кг. «Ибрагим одолел своих соперников в весовой категории до 58 кг», — сказал он.

Помимо золотой медали наградой для чемпиона стала путевка на чемпионат страны, который пройдет в сентябре нынешнего года в Московской области.

Отметим, что тренируется боец на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Назрани под руководством Ахмеда Камурзоева.

Чемпионат по тхэквондо ВТФ проходил в Санкт-Петербурге накануне. За право стать лучшими соревновались мужчины и женщины 2004 года рождения и старше. Они разыграли награды в общей сложности в 16 весовых категориях.