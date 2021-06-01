Тхэквандо

Ибрагим Евлоев стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга по тхэквондо

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Представитель спортивного клуба «Чингиз» Ибрагим Евлоев одержал уверенную победу на чемпионате Северной столицы по тхэквондо ВТФ, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.

По информации собеседника нашего издания, спортсмен выступал в категории до 58 кг. «Ибрагим одолел своих соперников в весовой категории до 58 кг», — сказал он.

Помимо золотой медали наградой для чемпиона стала путевка на чемпионат страны, который пройдет в сентябре нынешнего года в Московской области.

Отметим, что тренируется боец на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Назрани под руководством Ахмеда Камурзоева.

Чемпионат по тхэквондо ВТФ проходил в Санкт-Петербурге накануне. За право стать лучшими соревновались мужчины и женщины 2004 года рождения и старше. Они разыграли награды в общей сложности в 16 весовых категориях.

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