Имран Парчиев вошел в число призеров Всероссийского турнира в Волгограде

Как стало известно нашей газете, в борьбе за награду Парчиеву, выступавшему в категории до 73 кг, пришлось провести шесть схваток.

Взяв успешный старт и меньше чем за минуту разделавшись с первым соперником, представителем Чечни Валиевым, во втором круге ингушский спортсмен в упорной борьбе уступил Мухамеду Алоеву из Кабардино-Балкарии, позже ставшему победителю соревнований.

В ходе утешительных встреч он сперва двумя действиями, оцененными «ваза-ари», нанес поражение ставропольцу Алборуеву, затем в непростых поединках разделался еще с двумя соперниками — Умаевым и Меремовым, представлявшими Тюмень и Адыгею, и под занавес одержал досрочную победу над хозяином турнира Ильясом Абдулаевым, обеспечив себе место на пьедестале почета.

Отметим, что Всероссийский мемориал Евгения Погорелова проходил в Волгограде с 28 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 260 спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации. В ходе состязаний были разыграны по 7 комплектов наград у мужчин и женщин.

Республику Ингушетию представляли 10 дзюдоистов. Помимо бронзового призера Имрана Парчиева, вклад в копилку сборной внесли Абу-Бакр Камурзоев (66 кг), Умар Оздоев (73 кг), Рассул Камурзоев (81 кг) и Алексей Булгаков (90 кг), ставшие пятым и седьмыми.