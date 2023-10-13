Индекс потребительских цен по Ингушетии увеличился за сентябрь 2023 года

Так, на продовольственные товары он вырос на 2,4%, а на непродовольственные товары — на 1,1%. На услуги, предоставляемые населению, индекс потребительских цен вырос на 0,1%.

Отмечается, что в сентябре этого года по отношению к декабрю 2022-го индекс потребительских цен составил 104,4%, в том числе на продовольственные товары — 105,1%, непродовольственные — 104,8%, услуги — 101,8%.

Сообщается, что в сентябре нынешнего года подорожание случилось в основном за счет повышения цен на говядину (кроме бескостного мяса) — 7,8%, кур охлажденных и мороженых — 23,8%, фарш мясной — 4,8%, колбасу вареную — 2,0%.

Увеличились цены на масло сливочное — 3,9%, сметану — 6,0%, творог — 4,3%. В то же время подешевели кетчуп — на 1,2%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 0,5%.

В группе продуктов лидерами по подорожанию стали сосиски, сардельки (на 2,0%), торты (на 2,7%); яйца куриные (на 11,1%), сахар-песок (на 7,2%).

В группе рыбопродуктов увеличилась цена на рыбу соленую, маринованную, копченую — на 5,2%, сельдь соленую — на 4,0%, рыбу мороженую неразделанную — на 7,1%, икру лососевых рыб, отечественную — на 1,0%.

Что касается других продтоваров, то рост цен отмечен на рис шлифованный — 8,4%, пшено — 2,5%. Дешевле стали морковь — 8,4%, свёкла столовая — 7,2%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Ингушетии в конце сентября текущего года составила в расчете на месяц 5967,05 руб. и выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6 процента», — рассказали в Северо-Кавказстате.