Статистика

Индекс потребительских цен в Ингушетии в июле составил около 100%

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Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в июле текущего года по отношению к июню составил 99,76%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс снизился на 0,9%, а на непродовольственные увеличился — на 0,4%. На услуги оказываемых населению, он также увеличился на 0,2%.

В июле этого года по отношению к декабрю 2022-го индекс потребительских цен составил 103,0%: на продовольственные товары — 103,6%, непродовольственные — 102,8% и услуги — 101,9%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по республике в конце июля составила в расчете на месяц 5928,58 рублей. Снижение по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4%.

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