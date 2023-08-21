Субсидии

Ингушетии компенсируют затраты на закупку оборудования для промобъектов

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Республика в будущем году получит единую региональную субсидию на частичное возмещение расходов при приобретении оборудования для нужд промышленных предприятий, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Общая сумма субсидии для Ингушетии составит более 34 млн руб.», — сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в июле нынешнего года Фонд развития промышленности Ингушетии принял участие в конкурсном отборе на получение этой поддержки. В результате республике одобрили упомянутый межбюджетный трансферт.

Деньги потратят на предоставление субсидий для компенсации части затрат промышленных предприятий по следующим направлениям: возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими организациями; возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Субсидии, распределенные Минпромторгом РФ, будут предоставляться в размере 50% от понесенных затрат на сумму не более 20 млн рублей для каждого заявителя.

Глава региона заявил, что власти Ингушетии стремятся создать благоприятные условия для развития промышленных предприятий и привлечения инвестиций в республику.

«Я хотел бы подчеркнуть важность поддержки со стороны федерального центра, который всегда оказывает помощь в этой сфере. Федеральные программы и субсидии играют значительную роль в развитии промышленности республики», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По его мнению, благодаря этой поддержке предприятия получают финансовые ресурсы и возможности для реализации инвестиционных проектов. Это позволяет властям привлекать новые технологии, создавать рабочие места и способствовать экономическому росту региона.

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