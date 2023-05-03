Экономика

Ингушетия и Сбербанк намерены сотрудничать в области применения ESG-практик

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Власти республики и Сбербанк в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах заключили соглашение о взаимодействии в области экологии, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Заключили соглашение и С ПАО Сбербанк России. Вместе с Председателем Юго-Западного банка Анатолием Песеннековым подписали договор о сотрудничестве в области экологии, социальной ответственности и других аспектов», — пишет Калиматов в своём телеграмм-канале.

По словам руководителя региона, взаимодействие станет важным шагом в развитии экономики республики и привлечения новых инвестиций в Ингушетии.

Как пояснили газете «Ингушетия» в пресс-службе главы республики, соглашение с ПАО «Сбербанк России» Юго-Западный банк предполагает сотрудничество в области устойчивого развития и применения ESG-практик — это воздействие на окружающую среду, социальная ответственность, корпоративные стандарты управления. Соглашение подчеркивает важность соблюдения высоких стандартов в области прав человека и инклюзии, повышения качества жизни и предоставления равных возможностей сотрудникам и жителям.

«Документ также направлен на снижение рисков глобального изменения климата и переход к циклическим и зеленым моделям экономики. Сотрудничество предполагает развитие систем мониторинга экологического воздействия в регионах присутствия и подтверждает стремление к созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций в республике », - уточнил собеседник.

По его словам, в ходе выставки Калиматов, возглавляющий ингушскую делегацию, намерен подписать контракты с «Промсвязьбанком», Корпорацией МСП и ООО «Инвестстройпроект».

По данным пресс-службы, на Кавказской инвестиционной выставке 3-4 мая республика презентует пять прорывных проектов по созданию 15 тыс. рабочих мест, вошедших в модель экономического развития субъекта до 2030 года. Сюда входит создание второй очереди агрокомплекса «Сунжа», в рамках которой на территории предприятия появится новый тепличный комплекс и подстанция высокого класса напряжения " Тихая". Также в ТОП-5 прорывных проектов входит развитие единственного всесезонного курорта " Армхи", реализация первого инвестпроекта по развитию солнечной генерации, совместный проект участников кластера алюминиевой промышленности региона по производству литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков и индустриальный парк " Джейрах".

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