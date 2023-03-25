Ингушетия намерена создать 13 тыс. рабочих мест с помощью 129 проектов на 127,5 млрд руб.

«Мы сейчас активно реализовываем 5 «прорывных» инвестиционных проектов, куда входят тепличный комплекс «Агрокомбинат Сунжа», производительностью 10 тыс. тонн овощей в год, всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», совместный проект участников кластера алюминиевой промышленности региона по производству литейной оснастки для алюминиевых слитков, индустриальный (промышленный) парк «Джейрах», а также проект по развитию солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии субъекта», — рассказала министр.

Помимо этого, по данным Тумгоевой, в рамках модели экономического развития началась реализация еще восьми инвестиционных проектов на 1,9 млрд рублей.

Как заявлял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, регионы Северного Кавказа смогли выйти на опережающие темпы роста экономики. Идет активное строительство современных тепличных комплексов, развитие туристических и агропромышленных кластеров.

Ингушетия внесла свой достойный вклад в улучшение показателей округа, считают в Минэкономразвития республики.