Гуманитарная помощь

Ингушетия направит в Токмакский район Запорожской области более 40 тонн стройматериалов

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Ингушетия ориентировочно 15-16 августа направит в подшефный Токмакский район Запорожской области более 40 тонн стройматериалов, сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что недавно там побывала правительственная делегация региона. Совместно с коллегами из Пензенской и Запорожской областей была достигнута договоренность о том, что за Ингушетией будет закреплен город Молочанск.

«Сейчас с руководством подшефного района составляем план работ на 2023-2025 годы для восстановления пострадавших объектов. Наше сотрудничество включает широкий спектр мер. Первоочередное внимание будем уделять объектам социального характера — школам, детским садам, поликлиникам и многому другому. Поможем в подготовке к осенне-зимнему сезону», — отметил руководитель субъекта.

«Оказание помощи и поддержка подшефного Токмакского района Запорожской области, с которым мы заключили соглашение о сотрудничестве, имеет для нас первостепенное значение. Мы осознаем, что люди, проживающие на территориях, где недавно происходили бои, особенно нуждаются в нашей помощи, включая гуманитарную помощь и восстановление объектов инфраструктуры», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее республика направила в Токмакский район гуманитарный груз: детское питание, бутилированную воду и школьные учебники.

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