Ингушетия окажет гуманитарную помощь жителям Палестины

«В связи с этим планируем внести свой вклад в эту добровольческую миссию. Поручил Правительству организовать данную работу. Хочу также отметить, что любой житель республики может присоединиться к гуманитарной акции», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта добавил, что помочь можно одеждой, продуктами, другими предметами первой необходимости.

«Это самое малое, что мы можем сделать для этих людей, оказавшихся в тяжелой ситуации. В Палестине каждый день гибнут мирные жители, среди которых дети, женщины и старики. И народ Ингушетии молится за них», -цитирует Главу его пресс-служба.

Ранее в чрезвычайном ведомстве по региону сообщили, что самолет Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Казани в аэропорт города Эль-Ариш.

Доставка гуманитарного груза организована в соответствии с указанием Президента России. В составе груза — продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы общим весом 25 тонн.

Гуманитарная помощь будет доставлена на территорию Египта и передана представителям общества Красного Полумесяца, которые переправят ее в сектор Газа.