Юбилей

Ингушетия отмечает вековой юбилей общенациональной газеты «Сердало»

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В городе Сунжа в рамках празднования 31-летия Ингушетии проходит юбилейное мероприятие, посвященное 100-летию образования общенациональной газеты «Сердало» — «Сто лет льется свет».

После открытия выставочного центра почетные гости направились в обновленный Дворец культуры, где организовали праздничный концерт и церемонию награждения отличившихся сотрудников редакции и тех, кто стоял у истоков создания старейшего на Северном Кавказе издания.

В холле была оформлена стендовая выставка «От фотопленки к цифре», с которой ознакомились Глава региона Махмуд-Али Калиматов, спикер парламента Магомет Тумгоев, сенаторы от Ингушетии Белан Хамчиев, Мухарбек Барахоев, депутат Госдумы Муслим Татриев, представители культуры, известные художники, керамист, график, художник-реставратор, краевед, издатель, куратор выставок Воробьева (Андрианова) Анна Владимировна.

В зале ДК продемонстрировали видеоролик о коллективе газеты «Сердало» с поздравлениями в адрес издания от представителей различных масс-медиа.

В своем выступлении Глава Ингушетии отметил, что сегодня праздник всех жителей республики — 100-летие со дня рождения общенациональной газеты «Сердало», оказавшей огромное влияние на культурное, творческое, духовное и нравственное развитие народа.

«Прошел один век с 1 мая 1923 года, когда вышел в свет первый номер газеты. С первых своих номеров и до нашего времени на страницах «Сердало» уделяется особое внимание человеку труда, личностям, которые дарят людям плоды своей честной работы. В современный период мы с особой силой понимаем, насколько важна такая информационная и воспитательная деятельность, для благополучного развития республики», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта напомнил, что у истоков создания ингушской письменности стоял первый главный редактор «Сердало» наркомом образования Заурбек Куразович Мальсагов, который и дал ей самое светлое в мире название.

Он и его соратник по этому бесценному делу филолог, педагог и писатель Тембот Беков создали практическую основу использования, распространения и укоренения ингушской письменности.

«Со страниц «Сердало» черпали для себя новые знания наши первые наставники и педагоги, повышали мастерство журналисты, жители Ингушетии открывали для себя жизнь других областей страны и всего мира», — добавил руководитель региона.

В завершение речи Глава Ингушетии призвал представителей законодательной и исполнительной власти, жителей республики сделать подписку на газету, тем самым материально поддержать родное издание.

Затем Махмуд-Али Калиматов выполнил приятную миссию, вручив памятные юбилейные медали ветеранам газеты. На сцену пригласили
Султана Шадиева, Магомед-Рашида Плиева, Руслана Цолоева, Жансурат Аушеву, Тамару Мальсагову, Розу Яндиеву, Хаважа Накастоева, Марем Ялхороеву.

Награды получили и родственники Заурбека Мальсагова, Тембота Бекова, Тимурлана Муталиева. Памятную юбилейную медаль «100 лет газете «Сердало» в знак признательности за почтительное отношение к журналистской профессии вручили и Махмуд-Али Калиматову.

В Сунжу для поддержания своих коллег, прибыли гости из братских республик. На сцену пригласили: председателя Союза журналистов КБР, члена федеративного Совета СЖ России, заслуженного журналиста КБР Разият Шаваеву, главного редактора национального литературного журнала «Минги Тау», народного поэта КЧР, сопредседателя Российского Лермонтовского комитета, Аскера Додуева и члена Союза писателей России, народного поэта Карачаево-Черкесии и Ингушетии. академика Международной академии творчества Мухамеда Огузова.

Аскер Додуев наградил Главу республики медалью Кайсына Кулиева. Махмуд-Али Калиматов поблагодарил поэта за огромные сокровища своего гения, которые он оставил людям в наследство.

Разият Шаваева вручила почетные грамоты от Союза журналистов.

Поздравить юбиляров пришли их коллеги — главный редактор газеты «Ингушетия», председатель Союза журналистов республики Шамсудин Боков, директор ГТРК «Ингушетия» Берс Евлоев и руководитель НТРК «Ингушетия» Бэлла Альдиева.

Шамсудин Боков зачитал поздравительный адрес от председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

Свои лучшие песенные композиции юбилярам посвятили Лолита Хашагульгова, Хава Евлоева. Абдулла Балаев и Мовсар Аксагов, Осман Имагожев.

Специально к торжеству поэтом Зурабом Точиевым и аранжировщиком Амиром Солтукиевым была написана песня, которую записала в подарок для журналистов финалистка проекта «Голос дети», победительница шоу «Победитель» на первом канале, участница вокального шоу «Голос» Рагда Ханиева. Зрители с удовольствием послушали новую композицию.

Для гостей мероприятия также организовали праздничный банкет.

Напомним, местом проведения главного торжества в честь Дня Ингушетии стала центральная площадь перед ДК в Сунже.

Сегодня здесь открыли первую в регионе художественную галерею, а накануне стартовал мотосезон с участием северокавказских байкеров. На стадионе проходят состязания по стрельбе из лука. Во второй половине дня ожидается грандиозный праздничных концерт.

4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят Закон об образование Ингушской Республики (Республики Ингушетия) в составе РФ.

1 мая 1923 года во Владикавказе вышел первый номер общенациональной газеты «Сердало».

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