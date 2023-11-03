Выставка

Ингушетия подготовила площадку к открытию международной выставки-форума «Россия»

0
Руководитель постпредства Ингушетии при Президенте России Микаил Илезов

Стенд Ингушетии откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября, он продемонстрирует ключевые достижения республики.

«Стенд идейно и стилистически образует величественный башенный комплекс в Гулойхийском ущелье (Озди-чож) — Вовнушки. Каждая часть стенда повествует о том, насколько богата история региона», — сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве региона при Президенте России.

Экспозиция республики представляет гостям горную Ингушетию, объекты, построенные в рамках национальных проектов, онлайн-экскурсию с применением VR-технологий и многое другое.

Отмечается, что на площадке будут проведены мастер-классы по войлочному ковроделию, приготовлению национальных блюд, гончарному мастерству, лекции о национальных обычаях и традициях.

Кроме того, в рамках форума пройдут переговоры с регионами и организациями о сотрудничестве в разных областях.

Напомним, выставка будет открыта почти полгода (до 12 апреля 2024 года) и станет крупнейшей событийной площадкой страны с насыщенной деловой, культурно-развлекательной и образовательной программой.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии завершился турнир по боксу памяти погибших в ходе СВО
Пять радиостанций холдинга Krutoy Media заработают в Ингушетии
Руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев участвует во Всероссийском форуме «Народы России»
В Ингушском госуниверситете прошел турнир по баскетболу ко Дню народного единства
Ингушские программисты вышли в финал чемпионата России по спортивному программированию
Жители отдаленных сел Сунженского района Ингушетии на сходе обсудили актуальные вопросы
В Ингушетии эвакуируют с горы пострадавшего альпиниста
В Ингушетии оказали продуктовую помощь семьям участников СВО
В Ингушетии реконструировали ЛЭП для надежного электроснабжения отдаленного села
Глава Ингушетии принял участие в акции «Большой этнографический диктант»
В Ингушетии до конца года завершится строительство нового корпуса Дома ветеранов

Главное

Яндекс.Метрика

 