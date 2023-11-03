Ингушетия подготовила площадку к открытию международной выставки-форума «Россия»

«Стенд идейно и стилистически образует величественный башенный комплекс в Гулойхийском ущелье (Озди-чож) — Вовнушки. Каждая часть стенда повествует о том, насколько богата история региона», — сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве региона при Президенте России.

Экспозиция республики представляет гостям горную Ингушетию, объекты, построенные в рамках национальных проектов, онлайн-экскурсию с применением VR-технологий и многое другое.

Отмечается, что на площадке будут проведены мастер-классы по войлочному ковроделию, приготовлению национальных блюд, гончарному мастерству, лекции о национальных обычаях и традициях.

Кроме того, в рамках форума пройдут переговоры с регионами и организациями о сотрудничестве в разных областях.

Напомним, выставка будет открыта почти полгода (до 12 апреля 2024 года) и станет крупнейшей событийной площадкой страны с насыщенной деловой, культурно-развлекательной и образовательной программой.